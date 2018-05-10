Огненный шар!

Последствия выхода США из ядерного соглашения направляют огненный шар (файербол) к центру извилистых политических склонов, что не приносит пользы Европе, которая не хочет этого выхода. На решение США не повлияли возражения Запада и Востока, которые достигли ООН

Генеральный секретарь ООН выразил обеспокоенность решением США. Все скатывается к запугиванию, поэтому трудно предсказать перспективы, особенно в свете действий на американской политической сцене, которые ближе к горькой драме, чем что-либо еще.

Несмотря на кажущуюся приверженность европейского трио соглашению, это может быть отвлекающим маневром, который сдерживает полный крах соглашения и в принципе смягчает реакцию, вызванную американским безрассудством. Политическая логика, спокойная позиция Европы и последствия затрудняют возможность долгосрочной игры в роли пожарного в тушении американского огня. Америка приняла решение, и чтобы уговорить американцев необходимо больше времени и усилий, о чем стало известно остальным странам. В конечном счете, соглашение потеряет свою значимость после выхода США из ядерного соглашения.

Наибольшая опасность заключается в том, что Америка не ушла окончательно, так что соглашение остается, по крайней мере, в своем нынешнем виде, но уже не будет иметь влияния и эффективности. Нет никакой гарантии, что Америка не будет поджигать то, что осталось. Это сделает соглашение политически, юридически и даже практически бессмысленным. Тем более, администрация Трампа не скрывала своего желания выйти из соглашения, поэтому начала торговаться о внесении поправок в новый текст, что представляется довольно трудным, особенно с учетом сокрытия реального масштаба взаимодействия с Европой. Стали звучать напоминания о необходимости обсуждения поправок, которые могли бы удовлетворить Америку для заключения нового соглашения на новых условиях.

Этих возможности кажутся серьезными… Начиная с того, что европейцы остаются приверженными соглашению. Сожаление европейцев не имеет какой-либо ценности, потому как в конечном итоге все неизбежно приведет к выполнению воли Вашингтона. Вполне вероятно, что выход США из соглашения и приверженность ему Европы станут представлением, которое никоим образом не сможет обмануть иранцев.

Это приводит не только к разрастанию файербола, но и к увеличению пламени вокруг него со всеми вытекающими последствиями, которые ставят регион и весь мир перед непредвиденными рисками в свете израильского преследования и энтузиазма Саудовской Аравии . Они могут воспользоваться этой возможностью и подтолкнуть регион и, возможно, весь мир к новой конфронтации. И нет сомнений в том, что они не упустят эту возможность, особенно если почувствуют, что любое действие приведет к эскалации. Они бы не колеблясь сделали все возможное, если бы сами США не выражали беспокойство.

Предупреждения от России происходят не на пустом месте, а из-за возрастающего международного беспокойства из-за возможных сумасшедших сценариев, которые не только запустят в оккупированном регионе бесконечные конфликты, но и установят другие горячие точки на больших территориях. Однако существуют подходы, подготовленные Израилем и Саудовской Аравией, которые призваны вытеснить сцену за пределы легкомыслия, высокомерия и заносчивости благодаря увеличению пространства для игры с огнем.

Катящийся файербол не останавливается, несмотря на реакцию, которой недостаточно для предотвращения безрассудства и глупости. Безопасность отсутствует в свете быстрого смещения позиций в сторону конфронтации благодаря различным возможностям. Есть те, кто ждет подходящего момента и не постесняется воспользоваться этой возможностью. Это своего рода милость, достаточная для того, чтобы зло, которое подняло голову, смогло насытиться в регионе, и возможно, за его пределами, в то время как противостояние в этом взрывоопасном климате происходит за пределами границ региона.