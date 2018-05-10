«Единая Россия» завершила сбор предложений из регионов по обновлению партии

МОСКВА , 10 мая. / ТАСС /. "Единая Россия" завершила сбор предложений своих региональных отделений по обновлению партии, они будут обобщены и представлены на партийной конференции, которая пройдет 18 мая. Об этом сообщил в четверг журналистам секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

"На сегодняшний день все региональные дискуссии, которые проходили в три этапа, состоялись, их предваряли 235 межмуниципальных мероприятий", — проинформировал он, уточнив, что «с 9 по 30 апреля в обсуждениях приняли участие более 27 тыс. человек».

По словам Турчака, в настоящее время идет большая работа по обобщению и детальному анализу всех поступивших предложений, ее результаты будут представлены на партийной конференции «Единая Россия. Направление 2026», которая пройдет 18 мая в Москве.

"Мы получили самые разные предложения, которые касаются, в частности, партстроительства и работы партпроектов", — пояснил секретарь генсовета «Единой России». «Все они будут внимательно изучены, и лучшие из них могут быть реализованы в субъектах», — добавил он. «Разговоры про разворот в регионы — не просто слова, межмуниципальные и региональные дискуссии помогли нам выявить болевые точки, общие для большинства субъектов РФ », — отметил представитель руководства партии.

По мнению Турчака, обновление партии должно быть связано с комплексной перестройкой работы партпроектов, которые «должны соответствовать курсу президента, способствовать реализации его послания Федеральному собранию».

"Единая Россия" в общей сложности реализует 26 партийных проектов.

Майская конференция «Единой России»

Как сообщал Турчак ранее, майская партийная конференция, которая пройдет в формате совместного заседания высшего и генерального советов «Единой России», рассмотрит вопросы по двум стратегическим направлениям работы: обновление партии, наращивание ее мобилизационного потенциала к единому дню голосования 9 сентября 2018 года и участие партии в реализации послания президента «через весь спектр политических инструментов начиная от реализации партпроектов и заканчивая законотворческой деятельностью».