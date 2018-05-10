Омское НПО «Мир» с запуском нового завода увеличит выпуск приборов с 40 до 140 тыс. в год

ОМСК , 10 мая. / ТАСС /. Научно-производственное объединение «Мир», которое является одним из ведущих российских разработчиков и производителей систем автоматизации управления энергоснабжением, открыло в Омске новый завод. Как сообщил журналистам исполнительный директор предприятия Александр Рейтер, с запуском нового производства выпуск импортозамещающих приборов увеличился с 40 до 140 тыс. приборов в год.

"Выпуск приборов увеличился с 40 до 140 тыс. в год. На новом заводе мы смогли выстроить новую технологическую линию, которая резко сокращает наши трудозатраты. Уже сейчас мы выпускаем 12 тыс. приборов в месяц, а в планах увеличение этого показателя до 15 тыс. (180 тыс., прим. ТАСС)", — рассказал Рейтер.

По его словам, новый завод, который был создан на базе законсервированного здания, обошелся предприятию почти в 100 млн рублей. Генеральный директор НПО «Мир» Александр Беляев отметил, что сегодня предприятие полностью обеспечено заказами. «Идет цифровая энергетика, реализуются большие программы, заводы не справляются», — подчеркнул Беляев.

"Одним из приоритетов сегодня является построение цифровой экономики, — заявил журналистам первый заместитель председателя правительства Омской области Валерий Бойко . — НПО «Мир» способствует цифровизации электросетевого комплекса страны, разрабатывая и внедряя системы «интеллектуального» учета и контроля за потреблением, выпуская продукцию для цифровых подстанций и востребованные импортозамещающие приборы учета".

Рейтер отметил, что приборы разработки НПО «Мир» являются уникальными. «Основное преимущество наших приборов в том, что они самоорганизующиеся, при установке они сами определяют себя в системе», — рассказал он, подчеркнув, что использование омских систем позволяет полностью исключить хищение электроэнергии. «Наши счетчики отслеживают все показания. Если на какой-то стадии что-то не сходится, то это сразу видно, оперативные бригады выезжают на место и находят незаконное подключение», — рассказал исполнительный директор.