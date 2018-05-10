В Челябинске откроется мотосезон-2018

В субботу, 12 мая, байкеры Челябинска Челябинской области и близлежащих регионов соберутся под колесом обозрения около РК «Мегаполис» на открытие мотосезона-2018. На праздник, по самым скромным подсчетам, прибудут более 400 мотоциклистов и их друзей.

Уфы, — Мотоциклисты после долгой зимы с нетерпением ожидают официального открытия мотосезона, которое в Челябинске проводится ежегодно. Отметить праздник съедутся байкеры Челябинска, Екатеринбурга Снежинска , Кургана, Копейска Магнитогорска и других городов, — говорят организаторы праздника.

Посетителей ждет развлекательная программа. А для маленьких зрителей будет работать площадка с веселыми аниматорами, попкорном и сладкой ватой.

Сбор байкеров под колесом обозрения у ТРК «Мегаполис» стартует в 11.30. В полдень начнется шоу-программа. Перед зрителями выступят музыкальные коллективы, для байкеров проведут специальные конкурсы. На тематических площадках посетители смогут приобрести сувениры и байкерскую атрибутику. А с 15.00 мотоциклисты дружной колонной проедутся по улицам города.

По традиции колонны будут останавливаться на памятных местах для совместных фотографий.