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В Челябинске откроется мотосезон-2018
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В Челябинске откроется мотосезон-2018 

Хорошие новости 44 минуты назад
Фото: Хорошие новости
В субботу, 12 мая, байкеры Челябинска, Челябинской области и близлежащих регионов соберутся под колесом обозрения около РК «Мегаполис» на открытие мотосезона-2018. На праздник, по самым скромным подсчетам, прибудут более 400 мотоциклистов и их друзей.
— Мотоциклисты после долгой зимы с нетерпением ожидают официального открытия мотосезона, которое в Челябинске проводится ежегодно. Отметить праздник съедутся байкеры Челябинска, Екатеринбурга, Снежинска, Кургана, Копейска, Уфы, Магнитогорска и других городов, — говорят организаторы праздника.
Посетителей ждет развлекательная программа. А для маленьких зрителей будет работать площадка с веселыми аниматорами, попкорном и сладкой ватой.
Сбор байкеров под колесом обозрения у ТРК «Мегаполис» стартует в 11.30. В полдень начнется шоу-программа. Перед зрителями выступят музыкальные коллективы, для байкеров проведут специальные конкурсы. На тематических площадках посетители смогут приобрести сувениры и байкерскую атрибутику. А с 15.00 мотоциклисты дружной колонной проедутся по улицам города.
По традиции колонны будут останавливаться на памятных местах для совместных фотографий.
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