«Нацимбио» поставит Минздраву препараты крови на 1,7 млрд рублей

Дочерняя структура «Ростеха» — компания «Нацимбио» — поставит Министерству здравоохранения РФ 222 млн медицинских единиц препаратов крови по четырем контрактам на общую сумму более 1,7 млрд руб., сообщает пресс-служба компании.

«Дочерняя фармацевтическая компания госкорпорации Ростех, АО «Нацимбио» заключило четыре новых контракта с Минздравом России на поставку препаратов крови в 2018 году в рамках программы «Семь нозологий». Контракты на общую сумму более 1,7 млрд руб. предусматривают поставку лекарственных средств в объеме более 222 млн МЕ — факторов свертывания крови VIII, IX, фактора свертывания крови VIII + фактор Виллебранда», — говорится в сообщении.

В 2016 году правительство назначило «Нацимбио» единственным поставщиком на 2016 и 2017 годы препаратов, полученных из плазмы крови человека и животных, в том числе для Минздрава. Согласно распоряжению правительства, до 1 августа 2017 года Минздрав совместно с другими ведомствами должен был представить в правительство предложения об определении единственного поставщика препаратов крови на 2018—2025 годы.