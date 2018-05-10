Курсанты Уральского юридического института МВД обеспечили порядок 9 мая

Личный состав и учащиеся УрЮИ выполнили задачи по охране общественного порядка в ходе празднования Дня Победы в Екатеринбурге . Об этом говорится в официальном заявлении вуза 10 мая.

«9 мая 2018 года в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в городе Екатеринбурге, личный состав института, назначенный для охраны общественного порядка в составе нарядов полиции , заступил для несения службы. По итогам несения службы нарушений служебной дисциплины не допущено, все поставленные задачи выполнены в полном объеме», — сообщили «АиФ-Урал» в вузе.

Представители учебного заведения вынуждены реагировать на публикацию в «АиФ-Урал», в которой говорилось о том, что в УрЮИ имел место конфликт. По данным СМИ, он возник после того, как 30 апреля в селе Петрокаменское, что в окрестностях Нижнего Тагила, произошло ДТП. Жертвой аварии, информация о которой не попала ни в сводки происшествий, ни в СМИ, стала находившаяся в увольнении студентка 4 курса факультета подготовки следователей. Принять участие в ее похоронах изъявили желание большое количество студентов, часть из которых поехать на траурную церемонию не смогла. В знак протеста они, якобы, выдвинули руководству ультиматум в котором пообещали саботировать охрану общественного порядка. Информацию об ультиматуме в вузе опровергают.

«Для организации и участия в погребении руководством института была организована комиссия, выделен автотранспорт, направлены близкие друзья погибшей из числа сокурсников, руководство курса и психолог института», — сообщил «АиФ-Урал» представитель УрЮИ Алексей Черноротов.