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Курсанты Уральского юридического института МВД обеспечили порядок 9 мая
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Курсанты Уральского юридического института МВД обеспечили порядок 9 мая 

АиФ Урал 51 минуту назад
Фото: АиФ Урал
Личный состав и учащиеся УрЮИ выполнили задачи по охране общественного порядка в ходе празднования Дня Победы в Екатеринбурге. Об этом говорится в официальном заявлении вуза 10 мая.
«9 мая 2018 года в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в городе Екатеринбурге, личный состав института, назначенный для охраны общественного порядка в составе нарядов полиции, заступил для несения службы. По итогам несения службы нарушений служебной дисциплины не допущено, все поставленные задачи выполнены в полном объеме», — сообщили «АиФ-Урал» в вузе.
Представители учебного заведения вынуждены реагировать на публикацию в «АиФ-Урал», в которой говорилось о том, что в УрЮИ имел место конфликт. По данным СМИ, он возник после того, как 30 апреля в селе Петрокаменское, что в окрестностях Нижнего Тагила, произошло ДТП. Жертвой аварии, информация о которой не попала ни в сводки происшествий, ни в СМИ, стала находившаяся в увольнении студентка 4 курса факультета подготовки следователей. Принять участие в ее похоронах изъявили желание большое количество студентов, часть из которых поехать на траурную церемонию не смогла. В знак протеста они, якобы, выдвинули руководству ультиматум в котором пообещали саботировать охрану общественного порядка. Информацию об ультиматуме в вузе опровергают.
«Для организации и участия в погребении руководством института была организована комиссия, выделен автотранспорт, направлены близкие друзья погибшей из числа сокурсников, руководство курса и психолог института», — сообщил «АиФ-Урал» представитель УрЮИ Алексей Черноротов.
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