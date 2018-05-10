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Вандалоустойчивые стекла установят в московских электробусах
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Вандалоустойчивые стекла установят в московских электробусах 

Агентство «Москва» 49 минут назад
«Холдинг „РТ-Химкомпозит“, входящий в Госкорпорацию „Ростех“, представил новейшую разработку в области остекления — композит HetGenMLP (Heterogeneous Monolithic Polycarbonate). Уникальный композитный материал на основе монолитного поликарбоната будет использован в производстве остекления московских электробусов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что стекла, изготовленные с использованием новейшего материала, в два раза прочнее и в два раза легче зарубежных аналогов. Важное свойство нового остекления — отсутствие осколков при динамическом ударе, что существенно повышает безопасность водителя и пассажиров. При этом стоимость продукции — в два раза ниже применяемого сегодня триплекса.
«В структуре веса электробуса стекло занимает второе место после металла. За счет применения композита HetGenMLPC будет значительно снижен общий вес транспортного средства, а это в свою очередь увеличит пробег на одном заряде и снизит стоимость перевозки на километр пробега», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что новейший материал будет использован не только при производстве электробусов для Москвы. Изделия остекления на основе монолитного поликарбоната уже установлены и проходят апробацию в «Вертолетах России» (АО «Камов») и самолетах Объединенной Авиастроительной Корпорации (ПАО «Компания „Сухой“).
»Расширение номенклатуры производства композитного стекла на основе поликарбоната для электробусов, соответствует долгосрочной стратегии холдинга по увеличению доли гражданской продукции до 60% к 2020 г.», — приводятся в сообщении слова коммерческого директора ХК АО «РТ-Химкомпозит» Феликса Кухоля.
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