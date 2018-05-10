«За любовью на земле на летучем корабле» полетит творческий коллектив «ДАНК»

12 мая в Большом концертном зале образовательного комплекса «Воробьевы горы» состоится отчётный концерт детского хореографического коллектива «ДАНК». Этот музыкальный коллектив покажет постановку всеми любимой сказки «Летучий корабль». Представление будет украшено хореографическими номерами коллективов «ДАНК» и «Соцветие». Музыкальные номера придутся по вкусу ценителям народной хореографии. Представление предназначено зрителям всех возрастов.

Среди почётных гостей в зале будут присутствовать профессор ЮНЕСКО Марина Викторовна Клевцова, редактор детского журнала «Пяти-па», а также воспитанники Центра «Западный» и родители юных артистов.

В 17:00 посетители концерта смогут оценить творческие успехи обучающихся хореографического коллектива «ДАНК» и других коллективов, участвующих в выступлении.