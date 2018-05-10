В Краснодаре 16 мая прозвучит сирена 

Краснодар. 10 мая — Новая Кубань. На следующей неделе в Краснодаре будет проведена плановая комплексная проверка технического состояния системы оповещения населения, предупреждает пресс-служба мэрии. Как уточняет начальник управления гражданской защиты Краснодара Олег Чернобривченко, жителям и гостям города в момент звучания сирены надо сохранять спокойствие и оставаться на местах работы/учебы. Проверка будет проводится с 10:00 до 12:00.
— Звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «Внимание всем!». По этому сигналу телевизионные приёмники на каналах телевидения «Кубань 24», «Россия 24 (МТРК Краснодар)», приёмники проводного радиовещания на первой программе «Радио России», приёмники эфирного вещания на канале «Первое радио Кубани» передают специальное сообщение, — говорится в официальном сообщении.