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На Авиационной улице снесли восемь незаконных построек
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На Авиационной улице снесли восемь незаконных построек 

Управа района Щукино 52 минуты назад
Фото: Управа района Щукино
По решению суда демонтированы незаконные летние кафе у ресторана на Авиационной улице в Щукине.
Госинспекцией по недвижимости было установлено, что восемь капитальных строений общей площадью 78,75 квадратных метров были возведены без разрешительной документации и с нарушением земельного законодательства.
— В целях пресечения данного факта и принятия мер по освобождению земельного участка незаконно возведенные строения были включены в адресный перечень объектов, подлежащих демонтажу. Владелец самостроя не согласился с выводами Госинспекции и обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о признании права собственности на указанные объекты, — отметили в пресс-службе ведомства.
В удовлетворении иска было отказано. Арбитражный суд поддержал позицию контрольных органов и подтвердил законность признания объектов самостроем и обоснованность их включения в адресный перечень для дальнейшего демонтажа.
В настоящее время на территории завершены работы по демонтажу незаконно размещенных строений. (ео)
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