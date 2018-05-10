На Авиационной улице снесли восемь незаконных построек

По решению суда демонтированы незаконные летние кафе у ресторана на Авиационной улице в Щукине.

Госинспекцией по недвижимости было установлено, что восемь капитальных строений общей площадью 78,75 квадратных метров были возведены без разрешительной документации и с нарушением земельного законодательства.

— В целях пресечения данного факта и принятия мер по освобождению земельного участка незаконно возведенные строения были включены в адресный перечень объектов, подлежащих демонтажу. Владелец самостроя не согласился с выводами Госинспекции и обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о признании права собственности на указанные объекты, — отметили в пресс-службе ведомства.

В удовлетворении иска было отказано. Арбитражный суд поддержал позицию контрольных органов и подтвердил законность признания объектов самостроем и обоснованность их включения в адресный перечень для дальнейшего демонтажа.

В настоящее время на территории завершены работы по демонтажу незаконно размещенных строений. (ео)