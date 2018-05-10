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«Калашников Media» запускает конкурс ко Дню Победы
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«Калашников Media» запускает конкурс ко Дню Победы 

Ростех 49 минут назад
Фото: Ростех
Фото: Концерн «Калашников»
«Калашников Media» совместно с блог-платформой LiveJournal (Живой Журнал) запускают совместный проект «Оружие Победы», приуроченный к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На главной странице спецпроекта размещен тематический раздел и конкурс для блогеров. Стать частью онлайн-проекта может любой желающий. Для этого необходимо с 7 по 27 мая включительно опубликовать пост в социальных сетях и добавить хештег #оружиепобеды — это позволит отследить работы и разместить их в тематическом разделе при главной странице Живого Журнала.
«Сколько бы лет ни отделяло нас от победного мая 1945 года, важно помнить великие свершения прошлого. Человеческие поступки и подвиги, легендарное оружие военного времени, фронтовые истории, уникальные фотографии и видеоматериалы лягут в основу нашего спецпроекта», — прокомментировала директор по внешним коммуникациям концерна «Калашников» София Иванова.
В конкурсе могут принять участие как материалы об оружии и технике, так и рассказы о людях: героях войны, фронтовых офицерах, заводчанах. Это могут быть любые истории о том, как ковалась Победа.
К участию будут допущены и ранее вышедшие посты, при условии добавления в них хештега проекта. 10 победителей получат призы от медиаплатформы «Калашников Media».
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