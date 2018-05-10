Саратовцев просят заплатить за услуги водоснабжения

ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» напоминает об оплате за услуги водоснабжения и водоотведения, 24 ноября 2017 года между ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» и муниципальным образованием «Город Саратов» было подписано концессионное соглашение по модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения Саратова

С 31 декабря 2017 г. начисления за услуги холодного водоснабжения и водоотведения производятся ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». С этого момента абонентам необходимо оплачивать счета за холодное водоснабжение на реквизиты ООО «КВС». Реквизиты организации указаны в квитанции на оплату от ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в пункте «Информация для внесения платы получателю платежа».

Напоминаем, для зачисления переплаты из МУПП «Саратовводоканал» в ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» необходимо заполнить заявление, образец которого можно скачать по ссылке: http://saratovvodokanal.ru/abonentam/Abonentscenter/