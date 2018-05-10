Attention! Руни Мара представит новый аромат Givenchy

Двукратная номинантка премии «Оскар», главная героиня фильмов «Девушка с татуировкой дракона», «Социальная сеть» и «Гимн» покоряет новые высоты. Часто она выходила в свет в нарядах Givenchy — теперь отношения Руни Мары с французским Модным домом выходят на новый уровень. В скором времени знаменитость представит миру новый аромат бреда. Точная дата выхода, а также, каким будет запах, пока остается тайной.

Роман Спитцер, генеральный директор Givenchy Parfums, сказал: