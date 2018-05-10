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Attention! Руни Мара представит новый аромат Givenchy
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Attention! Руни Мара представит новый аромат Givenchy 

Grazia 53 минуты назад
Фото: Grazia
Двукратная номинантка премии «Оскар», главная героиня фильмов «Девушка с татуировкой дракона», «Социальная сеть» и «Гимн» покоряет новые высоты. Часто она выходила в свет в нарядах Givenchy — теперь отношения Руни Мары с французским Модным домом выходят на новый уровень. В скором времени знаменитость представит миру новый аромат бреда. Точная дата выхода, а также, каким будет запах, пока остается тайной.
Роман Спитцер, генеральный директор Givenchy Parfums, сказал:
Напомним, французский Модный дом Givenchy был создан Юбером де Живанши в 1952 году. Его стиль был элегантным и безупречным, а взгляд на простые вещи — особенным. Юбер шел во главе моды более 50 лет. Неудивительно, что именно у него одевались Жаклин Кеннеди, Одри Хеберн, Джейн Фонда и Грейс Келли. «Я счастлив, потому что занимаюсь тем, о чем мечтал с детства», — сказал как-то дизайнер. Юбер скончался 10 марта 2018 года у себя дома на 92-м году жизни.
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