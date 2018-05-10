Учащиеся школы № 1368 победили в номинации «Художественное слово» 

Ребята из школы № 1368 одержали победу в номинации «Художественное слово» в III Смотре — конкурсе творческих коллективов образовательных организаций города Москвы «Ради жизни на Земле!». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
В Москве завершился III Смотр-конкурс творческих коллективов образовательных организаций города Москвы «Ради жизни на Земле!».
В номинации «Художественное слово» победили ученики школы № 1368.
Поздравляем ребят, учебного корпуса № 1, с успешным выступлением на конкурсе.