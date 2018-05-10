Интервью с комментатором Грантом GrandGrant Харрисом

Комментатор Грант GrandGrant Харрис — о том, как держит в голове истории об американской сцене, игре с Fear и Puppey и будущих звездах регио

Грант GrandGrant Харрис отлично знаком поклонникам американской дота-сцены. На протяжении нескольких лет он комментировал матчи местных лиг и квалификаций на личный канал, сидя в майке на фоне дешёвой люстры и голых стен с бутылкой чего-нибудь алкогольного в руке. Именно из его трансляций можно было узнать последние новости о местных командах, пообщаться с игроками в чате и познакомиться с новичками соревновательной сцены. Несколько месяцев назад в его жизни всё резко изменилось. Он стал официальным стримером Evil Geniuses, стал получать приглашения покомментировать квалификации различных чемпионатов, а потом принял участие в конкурсе комментаторов турнира EPICENTER XL. В его победе мало кто сомневался. В Москве Грант откомментировал множество матче на сцене. В перерывах между играми он рассказал нам, как сильно поменялась жизнь за последнее время, что происходит с американской сценой и как мама стала его главным фанатом.

— Как так получилось, что вы оказались единственным представителем EG на турнире? — Хороший вопрос. EG ведь пришлось проходить через Madness-квалификацию, играть на европейском сервере. Они явно устали больше, чем я. Мне-то нужно просто делать то, что я люблю больше всего: комментировать игры на своем канале, любезно представлять организацию. И мне кажется, я проявляю себя лучшим образом, когда я могу делать то, что хочу, когда меня не ограничивают правилами. Так что мне было намного проще оказаться здесь. А у них: одно неудачное bo1 — и ты вылетел. — Раньше вы были парнем в майке, который стримил американскую доту на своем канале. Теперь сидите здесь, работаете на большой зал в стильном костюме. В чём главная разница между этими двумя парнями? — Главная разница состоит в том, как я вырос как личность. Раньше я думал только о себе, меня не волновал никто другой. Сейчас я беспокоюсь о доте и о людях, которые меня окружают. Самая большая разница в том, что я посмотрел на свою жизнь и задумался: к чему всё это идёт? И я решил, что я хочу пойти другим путём, быть человеком лучше, чем был. И вот я здесь! — Был какой-то момент, когда вы решили всё изменить? — Даже не знаю. Я просто посмотрел, какой стала дота, увидел всех этих людей на огромных стадионах. И подумал, что, может быть, я могу делать то же, что и они, или даже лучше.

— Вы вообще представляли, что однажды окажетесь на мэйджоре перед стадионом зрителей? — Честно говоря, наверное, нет. Я понимал, что могу комментировать квалификации, матчи группового этапа. Но чтобы поехать на мэйджор? Даже год назад, я не мог себе представить, что я буду здесь. Я комментировал какие-то небольшие майноры вроде Dota Pit, но это турнир намного меньше. Там даже нет как такового зала. А здесь столько зрителей, работает ODPixel, а я нахожусь рядом с ним. Это потрясающе!

— Вы всё ещё продолжаете работать в Walmart [сеть магазинов оптовой и розничной торговли]? — На самом деле, уже нет. Я ушёл оттуда буквально пару месяцев назад. Проработал там 10 лет. Всё потому что я получил контракт с EG. Но я не делаю ничего просто ради денег. Мне нужно получать удовольствие. Если бы я занимался дотой только ради денег, мне никогда не было бы так весело. И пока мне это интересно, я буду комментировать доту. А Walmart… 10 лет. Я начал там работать в 2008 году. Я тогда сам играл в первую DotA на профессиональном уровне. Я был неплохим игроком, а потом понял, что не так уж я и хорош. И остался только магазин и стримы.

— Закончилась большая эпоха в жизни! — Да, но теперь я могу делать то, что я хочу. Не подумайте, мне всегда нравилось работать в Walmart. Я никогда не говорил ничего плохого о них. Там всегда было весело. Но да, сейчас я могу комментировать любую игру, которую захочу, поехать на любой турнир — и мне не нужно просить выходной. — Теперь комментирование — ваша основная работа? Или будете искать что-то ещё? — Нет, только стримы и комментирование. На самом деле, у многих комментаторов нет своей фанатской базы.

— У нас есть три Гранта: Грант-комментатор, Грант-аналитик и Грант-обсервер. Кто из них лучший, а кто худший? — Грант-обсервер пока что определённо худший. Когда я стримлю из дома, я пытаюсь организовать шоу. Я чего-то верчусь, кручу головой по сторонам и пропускаю все убийства на карте. Он просто худший! Оставшиеся два, наверное, равны. Они не могут существовать друг без друга, они как инь и янь. Мне нравится анализировать, иметь возможность глубже взглянуть на игру. Play-by-play комментатор, по сути, просто говорит. Ну, помимо того, что ему нужно создавать хайп. А аналитик общается с игроками, разбирает, как они играют. Мне очень нравится аналитика. — Может, когда-нибудь мы увидим вас в студии? — Я участвовал в студии аналитики пару раз. Это намного сложнее: тебе нужно много говорить. Но я думаю, что как раз в этом-то я и хорош! Я умею говорить. Но люди не понимают, насколько это две разные работы: комментирование и аналитика. Чтобы быть аналитиком, нужно быть личностью и иметь определённый образ. Вот почему Кайл [Фридман] в этом так хорош.

— Вы знаете невероятное количество историй об игроках, их карьерах, турнирах и даже патчах. Как удаётся держать всё это в голове? — А это хороший вопрос. Потому что у меня отвратительная память! Я с трудом помню, что было вчера. А события 10 лет назад? Легко. Я даже не знаю… Наверное, потому что это моё любимое время. Игра в первую доту — весёлые времена. Ты всегда лучше запоминаешь самое приятное, а не что-то плохое.

— Вы любите рассказывать истории о начале карьеры профессиональных игроков. А как вы сами начали играть? — Мой брат очень любил Starcraft. Но у нас были очень строгие родители, которые позволяли нам проводить за компьютером только один час в день. В WarCraft 3 я даже не играл в саму игру, а просто открывал пользовательские карты и перебирал все возможные, на которые можно было потратить свой час. Среди них была DotA. — На какой позиции играли? — В первой доте я играл на саппорте. В HoN я тоже был саппортом. Когда мы перешли во вторую доту, я перешел на оффлейн. Это был где-то 2012 год. Тогда я играл с 1437 и Brax. Но потом я понял, что имея полноценную работу, я уже не могу быть так хорош в игре. Чтобы играть на топовом уровне, тебе нужно тренироваться по 10 часов в день. С моей работой это было невозможно.

— Почему тогда не бросили всё и не начали профессиональную карьеру? — Когда я только закончил старшую школу, мне было 18 лет. Родители сказали: «Ты должен идти работать и учиться одновременно, если ты хочешь жить здесь». Я не хотел никуда переезжать, так что 8 часов в день учился, а потом ещё 8 часов работал. На игру просто не хватало времени. Сейчас мама извиняется передо мной. Она видит меня, как я езжу в разные страны, в Россию , она говорит: «Извини, что нам не нравилось всё это». А теперь посмотрите на меня! Но я никогда на неё не злился. Она — моя главная поддержка. Она всегда готова смотреть мои эфиры. Она даже может не понимать, что происходит. Ей просто нравится видеть меня в кадре. Я даже не знаю, почему. — А стримы она ваша смотрит? — Я очень надеюсь, что нет! Здесь-то ладно, я тут при костюме. Но я надеюсь, что она не смотрит стримы на моём канале. Они слишком сумасшедшие. — Ну, сейчас они не настолько сумасшедшие, как раньше. — Они всё ещё сумасшедшие, но не такие, как раньше. Раньше я мог сидеть без футболки, выпивать. Тёмные, но весёлые времена! Я всё ещё могу творить что-то безумное, но уже не до такой степени. Даже после этого турнира люди будут приходить на мой стрим и удивляться, кто это вообще такой. Будем расслабляться, пить Monster, сходить с ума и рассказывать истории.

— Мечта любого комментатора — попасть на TI. А есть ли у вас какая-то другая цель в карьере, помимо этого? — Да, как и все, я хочу попасть на TI. Но вообще все желают быть лучшими в своем деле. Но я хочу, чтобы меня просто запомнили. Тот парень, который был здесь, когда американская дота была отвратительна, который помогал ей, стримил матчи, которые больше никто не хотел комментировать. А теперь посмотрите на американскую доту! Много хороших команд. И вместе с этими командами люди будут помнить моё имя. — Кстати, об американской сцене. Кроме вас, никто на этот вопрос не ответит. Что с ней происходит? — Сейчас всё лучше, чем раньше. EG выиграли TI, потом были DC, которые тоже были американской командой. Сейчас многие команды выступают всё лучше. EG всё ещё очень хороши, многие другие подрастают до их уровня. Бывший тренер EG SVG теперь играет со своей собственной командой, VGJ, — и это второй по силе состав в Америке. И это круто. Американская дота на подъеме. Своеобразном таком. Теперь у нас есть две хорошие команды вместо одной. Что хорошо. Но они не настолько сильны, как раньше.

— Вы знаете всё о новичках региона. Расскажите о будущей новой звезде, новом Sumail или PPD. — Многие говорили о новом мидере DC, Bryle. Но в Америке есть ещё один парень. Если вы смотрели стримы Sumail, когда он не играет в доту, а катает в PUBG, вот там он играет с парнем по имени Gunnar. Я думаю, он очень хорош. И многие ребята из EG такого же мнения. Вот за ним нужно следить. Саппорты… Парень, которого кикнули из Animal Planet/DC — Kitrak. До этого он тренировал VGJ, потом начинал собирать свою собственную команду, но что-то пошло не так. Но он очень хороший игрок.

— Kitrak пробовал свои силы в нескольких командах в этом сезоне, но не пошло. Причина всегда была одна и та же? — Думаю, всё дело в стиле мышления. Когда твой взгляд на доту отличается от взгляда всех остальных, когда вы смотрите на игру под разными углами, вы никогда не вырастите как команда. Это как Кайл. Многие люди не могут с ним работать. Но если вы будете его слушать и посмотрите на доту его глазами, всё изменится. Он был на двух или трех TI несмотря на то, что люди считают его одним из худших игроков, так что сомнений в нём нет.

— Но ведь в вашей жизни есть что-то кроме доты и карьеры. Какова главная мечта в жизни? — Просто быть счастливым. Я люблю уезжать куда-нибудь в отпуск, отдыхать. Я хочу однажды закончить карьеру, уехать и жить на пляже. Это моя цель. Возможно, однажды…