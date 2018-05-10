Приоритет отдается пассажирам. Глава РЖД поддержал предложенный Травниковым проект «Городская электричка»

«Городская электричка» — проект, призванный решить транспортную проблему в Новосибирске при вводе новых жилых микрорайонов, в отличие от продолжения строительство метрополитена, смог получить одобрение со стороны высшего руководства ОАО «Российские железные дороги» . По словам Травникова, это поможет в организации сообщения между городскими станциями на левом берегу Оби . Окончательная реализация проекта намечена на IV квартал 2020 года.

Идея проекта пришлась по душе Олегу Белозерову. Он отметил, что пассажирское движение растет в несколько раз быстрее, чем транспортное и ему следует отдавать приоритет.

«На мой взгляд, важна комплексная реализация проекта, включая совместную проработку вопроса о подвижном составе, который будет работать на линии «Городской электрички», — уточнил Белозеров.