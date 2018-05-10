Приоритет отдается пассажирам. Глава РЖД поддержал предложенный Травниковым проект «Городская электричка» 

Уточнение параметров и роли каждой из сторон проекта — такой был вывод, сделанный Белозеровым, по итогам встречи с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым и полпредом в СФО Сергеем Меняйло.
«Городская электричка» — проект, призванный решить транспортную проблему в Новосибирске при вводе новых жилых микрорайонов, в отличие от продолжения строительство метрополитена, смог получить одобрение со стороны высшего руководства ОАО «Российские железные дороги». По словам Травникова, это поможет в организации сообщения между городскими станциями на левом берегу Оби. Окончательная реализация проекта намечена на IV квартал 2020 года.
Идея проекта пришлась по душе Олегу Белозерову. Он отметил, что пассажирское движение растет в несколько раз быстрее, чем транспортное и ему следует отдавать приоритет.
«На мой взгляд, важна комплексная реализация проекта, включая совместную проработку вопроса о подвижном составе, который будет работать на линии «Городской электрички», — уточнил Белозеров.
Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости».