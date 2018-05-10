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«Ход компании, заказавшей этот креатив, скотский». Челябинцев возмутила «социальная реклама»
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«Ход компании, заказавшей этот креатив, скотский». Челябинцев возмутила «социальная реклама» 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В лифтах домов Паркового появилась «социальная реклама», которая вызвала негодование жителей микрорайона. На баннерах изображена девушка с кляпом во рту. Надпись на них гласит: «Фильтр не спасет от онкологии».
«Ход компании, заказавшей этот креатив, честно говоря, скотский и напоминает почерк небезызвестной фирмы, которая занимается продажей воды в бутылках. Типа: сначала запугаем онкологией, чтобы люди не пользовались бытовыми фильтрами, из-под крана-то они пить воду все равно не будут, а потом впарим свои услуги. «Гении», что сказать», — написали в сообществе «Парковый Челябинск» в соцсети «Вконтакте». Одна из жительниц микрорайона подала жалобу в антимонопольную службу. В ведомстве ответили, что заявление принято к рассмотрению.
В настоящее время уже известно, что плакаты разметила рекламная компания «Продвижение». Сейчас УФАС должно установить, какая фирма выступила заказчиком баннеров.
«Компания, разместившая эту дрянь, тоже хороша. Мало того, что они непонятно кому платят за использование лифта в коммерческих целях, так еще и публикуют там какие-то страшилки. В общем, будем ждать ответа», — резюмировали пользователи соцсетей.
Фото из группы «Парковый Челябинск», «ВКонтакте»
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