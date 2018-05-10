Члены Молодежной палаты Замоскворечья приняли участие в праздничном забеге

Члены Молодежной палаты Замоскворечья поучаствовали в забеге «Дороги Победы» 9 мая.

Спортивный марафон начался на улице Бахрушина, дом 24. Его дистанция составила 1 418 метров.

— Поучаствовали восемь человек из Молодежной палаты. Мы не стремились обогнать других людей, поэтому все вместе пересекли финишную прямую, — поделился подробностями председатель организации Александр Сидоров

Он добавил, что вместе с членами Молодежной палаты в забеге поучаствовали глава администрации муниципального округа Евгений Плотников со своим сыном, работники управы Сергей Киров и многодетная мать Дина Павлова.

Марафон начался с выступления барабанщиц из Колледжа Министерства иностранных дел и приветственной речи главы муниципального округа Николая Матвеева и главы управы Натальи Романовой

Победителям и участникам забега вручили памятные кубки, медали и дипломы. Марафонцам, которые участвовали всей семьей, подарили фильтры для воды и чайники.