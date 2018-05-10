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«Манчестер Сити» попрощался с Яя Туре. Как это было
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«Манчестер Сити» попрощался с Яя Туре. Как это было 

SPORT24.ru 53 минуты назад
9 мая состоялся последний домашний матч за «Манчестер Сити» для полузащитника Яя Туре, который защищал цвета команды на протяжении восьми лет.
”Манчестер Сити” на своем поле обыграл «Брайтон» со счетом 3:1. Туре вывел команду на поле в качестве капитана, а на 86-й минуте был заменен. Трибуны проводили 34-летнего футболиста стоячей овацией.
По окончании матча состоялась специальная церемония. Игроки и тренеры «Сити» собрались центре поля, а Туре произнес речь. Стоит отметить, что в первую очередь Яя пожелал скорейшего восстановления бывшему главному тренеру «МЮ» Алексу Фергюсону, который недавно перенес операцию по поводу кровоизлияния в мозг и покинул отделение интенсивной терапии.
Во время церемонии на поле вышел брат футболиста — Коло Туре, который тоже произнес специальную речь. Затем клуб вручил Яя подарки, а полузащитник совершил круг почета.
В составе «Манчестер Сити» Туре завоевал восемь трофеев, включая три победы в чемпионате Англии (2011/12, 2013/14, 2017/18).
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