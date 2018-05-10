Инструкция V1.ru: каких змей Волгограда стоит бояться

По Волгограду поползли змеи, встретившие брачный период. Ждать ли в городе нашествия пугающих «гостей», и что делать, если пресмыкающиеся успели выбросить свой яд, читайте в инструкции V1.ru

За последнюю неделю горожане встретили гадюк в парке Баку и на Набережной Волгограда. Нервное свидание с парочкой двухметровых полозов у волгоградцев случилось и на станции «Путевой пост 6 км».

— Говорить о нашествии змей на город ни в коем случае нельзя — они не способны уползать на дальние расстояния. Рано говорить и об увеличении их числа — весной у них только начинается брачный период, — рассказала V1.ru доцент, кандидат биологических наук Наталья Колякина.

Змеи, выползающие на теплый асфальт, открыли пляжный сезон и просто загорают на солнце, уверена биолог. Больше всего пресмыкающимся нравятся участки вблизи водоемов, парки, пустыри, покрытые травой, и частный сектор.

— Змеи очень любят тепло, поэтому они выползают на нагревшийся от солнца асфальт, — уточнила Наталья Колякина.

И все же главный вопрос, который мучает волгоградцев: кого из ползающих «пришельцев» стоит обходить стороной? По словам биолога, в Волгограде живут лишь два опасных вида змей: гадюка степная и гадюка Никольского

— Степную гадюку можно отличить по серо-черному окрасу с зигзагами на спине, — комментирует кандидат биологических наук Наталья Колякина. — Гадюка, которая почти не появляется в городе, вырастает до полуметра. Укус степной гадюки для взрослого человека не опасен, если у него нет аллергии на яд.

А вот встреча с гадюкой Никольского может закончиться плачевнее. Черная змея вполне уверенно чувствует себя и на земле, и в воде. По словам эксперта, ее опасный укус грозит смертью.

В Волгограде можно встретить и Каспийского (желтобрюхого) полоза. Он не ядовит, но весьма агрессивен.

— Остальные виды змей, которых можно увидеть в черте города, безопасны. Да и к тому же змеи первыми не нападают на человека. Если вы встретили ее, то лучше не лезть на рожон и обойти пресмыкающееся стороной. Догонять и бросаться вслед змея не будет, — советует Наталья Колякина, — Если же она все-таки укусила человека, нужно сразу же вызвать скорую помощь. Отсасывать яд — не всегда эффективное средство, и, помогая укушенному, можно пострадать самому.

По словам Натальи Колякиной, некоторые виды змей, в том числе Каспийский полоз и гадюка Никольского, занесены в Красную книгу. За их убийство волгоградцам грозит административный штраф.