Кемеровчанин убил гулящую жену

По версии следствия, жительница Кемерово , будучи замужем, вела разгульный образ жизни. Женщина не работала, налегала на спиртное и спала с другими мужчинами. Ее супруг давно знал об изменах. В очередной раз женщина снова напилась и собралась в гости. Из-за этого пара начала ругаться. Разозлившись, муж избил супругу. Только утром он понял, что нанес жене смертельные удары. Испугавшись содеянного, злоумышленник переодел супругу в чистые вещи и помыл дома пол, пытаясь скрыть следы преступления. Вещи потерпевшей он вынес на улицу, затем обратился в полицию.

Во время беседы с сыщиками мужчина рассказал, что увидел жену, спящую на пороге квартиры. По его словам, это была привычная картина, поэтому он перешагнул через супругу и пошел спать, а утром понял, что она не дышит.

Следователей насторожили показания мужчины. Соседи рассказали, что вечером накануне супруги сильно ругались. Когда эксперт постановил, что женщина умерла от насильственной смерти, ее супруг признался в содеянном, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области.