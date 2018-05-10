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Кемеровчанин убил гулящую жену
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Кемеровчанин убил гулящую жену 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
По версии следствия, жительница Кемерово, будучи замужем, вела разгульный образ жизни. Женщина не работала, налегала на спиртное и спала с другими мужчинами. Ее супруг давно знал об изменах. В очередной раз женщина снова напилась и собралась в гости. Из-за этого пара начала ругаться. Разозлившись, муж избил супругу. Только утром он понял, что нанес жене смертельные удары. Испугавшись содеянного, злоумышленник переодел супругу в чистые вещи и помыл дома пол, пытаясь скрыть следы преступления. Вещи потерпевшей он вынес на улицу, затем обратился в полицию.
Во время беседы с сыщиками мужчина рассказал, что увидел жену, спящую на пороге квартиры. По его словам, это была привычная картина, поэтому он перешагнул через супругу и пошел спать, а утром понял, что она не дышит.
Следователей насторожили показания мужчины. Соседи рассказали, что вечером накануне супруги сильно ругались. Когда эксперт постановил, что женщина умерла от насильственной смерти, ее супруг признался в содеянном, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области.
Как писала «Русская планета», в Новосибирске студент устроил стрельбу в колледже. Молодой человек ранил однокурсника и свел счеты с жизнью. Инцидент произошел сегодня утром в Новосибирском колледже транспортных технологий имени Лунина. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.
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