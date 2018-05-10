В Ярославле кости, найденные на скотомогильнике, проверили на сибирскую язву

Ярославле после сообщений в СМИ прокуратура , департамент ветеринарии и фитосанитарного надзора, а также Россельхознадзор проверили территорию возле детского сада № 52, где местные жители обнаружили скотомогильник.

Здесь, в придорожной канаве в Заволжском районе, были свалены останки крупного рогатого скота, в том числе 20 с лишним коровьих черепов. Причём были и старые трупы животных, и относительно свежие. Жители близлежащих районов залили скотомогильник хлоркой и направили письма властям и в правоохранительные органы

— После проверки останки животных действительно были обнаружены. В настоящий момент эти нарушения устранили, все останки убрали и уничтожили. Взяли пробы на сибирскую язву. Возбудителя не обнаружили, — рассказала помощник прокурора Заволжского района Олеся Журавлёва.

Жители Заволжского района считают, что останки сваливали пищевые комбинаты, которые просто экономили на утилизации.