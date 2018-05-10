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В Ярославле кости, найденные на скотомогильнике, проверили на сибирскую язву
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В Ярославле кости, найденные на скотомогильнике, проверили на сибирскую язву 

76.ru 59 минут назад
Фото: 76.ru
В Ярославле после сообщений в СМИ прокуратура, департамент ветеринарии и фитосанитарного надзора, а также Россельхознадзор проверили территорию возле детского сада № 52, где местные жители обнаружили скотомогильник.
Здесь, в придорожной канаве в Заволжском районе, были свалены останки крупного рогатого скота, в том числе 20 с лишним коровьих черепов. Причём были и старые трупы животных, и относительно свежие. Жители близлежащих районов залили скотомогильник хлоркой и направили письма властям и в правоохранительные органы.
— После проверки останки животных действительно были обнаружены. В настоящий момент эти нарушения устранили, все останки убрали и уничтожили. Взяли пробы на сибирскую язву. Возбудителя не обнаружили, — рассказала помощник прокурора Заволжского района Олеся Журавлёва.
Жители Заволжского района считают, что останки сваливали пищевые комбинаты, которые просто экономили на утилизации.
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