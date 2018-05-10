Богданов: Россия начала подготовку египетских специалистов в рамках сооружения АЭС 

КАЗАНЬ, 10 мая. /ТАСС/. Россия начала подготовку египетских специалистов для работы на первой сооружаемой в Египте атомной электростанции. Об этом сообщил в четверг спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, выступая на круглом столе по российско-египетским отношениям в рамках Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit».
"Хочу отметить сооружение первой АЭС в Египте российского образца, — сказал он. — Практически с нуля будет создана высокотехнологическая отрасль, которая, помимо производства столь необходимой для египетской экономики и промышленности электроэнергии, создаст тысячи новых рабочих мест".
"На подготовительном этапе, который занял несколько лет, стороны провели огромную работу — от разработки и согласования технических и финансовых параметров до принятия важных законодательных решений по требованию экономической и экологической безопасности, — отметил Богданов. — Рассчитываем, что практическая работа по проекту будет решена в самое ближайшее время. Мы начали очень серьезную работу по подготовке соответствующих египетских специалистов на таких объектах, как АЭС".
Касаясь авиасообщения между двумя странами, замглавы МИД РФ выразил надежду, что возобновление полетов из России на египетские курорты не за горами. «Египту, с точки зрения климата, стоимости, расстояния и гостеприимства, нет альтернативы, — обратил внимание он. — Для российской туриндустрии египетское направление остается очень важным».