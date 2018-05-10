Богданов: Россия начала подготовку египетских специалистов в рамках сооружения АЭС

КАЗАНЬ , 10 мая. / ТАСС /. Россия начала подготовку египетских специалистов для работы на первой сооружаемой в Египте атомной электростанции. Об этом сообщил в четверг спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, выступая на круглом столе по российско-египетским отношениям в рамках Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit».

"Хочу отметить сооружение первой АЭС в Египте российского образца, — сказал он. — Практически с нуля будет создана высокотехнологическая отрасль, которая, помимо производства столь необходимой для египетской экономики и промышленности электроэнергии, создаст тысячи новых рабочих мест".

"На подготовительном этапе, который занял несколько лет, стороны провели огромную работу — от разработки и согласования технических и финансовых параметров до принятия важных законодательных решений по требованию экономической и экологической безопасности, — отметил Богданов. — Рассчитываем, что практическая работа по проекту будет решена в самое ближайшее время. Мы начали очень серьезную работу по подготовке соответствующих египетских специалистов на таких объектах, как АЭС".