Лавров: РФ будет добиваться возобновления женевского процесса по Сирии 

«Российская сторона будет добиваться скорейшего возобновления переговоров в Женеве на основе резолюции СБ ООН 2254 и решений Конгресса национального сирийского диалога в Сочи», — заявил Лавров после переговоров с германским коллегой Хайко Маасом.
"Это, помимо всего прочего, предполагает безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии", — добавил Лавров.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, позиции Москвы и Берлина совпадают " в том, что касается незыблемости резолюции СБ ООН 2254, в соответствии с которой сам сирийский народ, сами сирийские группы, все этнические и конфессиональные группы должны договариваться о будущем своей страны при поддержке международного сообщества под эгидой ООН".
Сергей Ларов раскритиковал нелегитимные удары США, Великобритании и Франции по военным и гражданским объектам САР. Он указал, что атаки нанесли серьезный урон активизации политического процесса внутри страны.