«9 мая пришли, а памятника нет»: за мельницей Борчанинова снесли мемориал её погибшим работникам

Екатеринбурге на перекрестке Азина — Авейде, за бывшей гостиницей «Свердловск» и мельницей Борчанинова-Первушина, исчез мемориал работникам Мельзавода № 2, погибшим в Великую Отечественную войну. Это обнаружили родственники погибших, которые по традиции пришли сюда на 9 Мая. Вместо стены и высокой стелы рядом на строительном заборе появилась памятная доска с именами героев.

— Памятник в том числе посвящён моему прадеду, гвардии старшему лейтенанту Белопашенцеву Анатолию Васильевичу, он погиб в 1945-м при штурме Кёнигсберга , захоронен в братской могиле, — рассказал Е1.RU Ян Зызо, потомок одного из погибших героев. — В течение 35 лет регулярно приходила наша семья на 9 Мая, положить цветы, в этом году мой дядя и мама пришли, а памятника нет, вместо него надпись-табличка.

Строительный забор, где закреплена табличка, относится к стройплощадке нового жилого комплекса, который будет на месте мельницы.

— Мемориал будет восстановлен, — сообщили Е1.RU в компании «Проспект-Девелопмент», которая сейчас ремонтирует саму мельницу Борчанинова, выходящую фасадом на Челюскинцев и являющуюся памятником, и строит ЖК на бывшем промышленном участке мельницы. — Перенос на новое месторасположение был согласован с администрацией города. В адрес администрации мы также направляли эскиз — мемориал будет восстановлен в виде памятной доски из долговечных натуральных материалов, мрамора или гранита. Он будет частью благоустройства комплекса, и к нему обязательно будет обеспечен доступ широких слоев населения.

На месте мемориала будет часть большого жилого комплекса, а также инженерные сети, необходимые для его функционирования. В компании отметили, что комплекс будет достроен через два года, тогда новая памятная доска и появится в окончательном варианте. Материалы прежнего мемориала сочли изношенными — заново использоваться они не будут. Мемориал демонтировали еще в декабре 2017 года.

— Когда мы демонтировали мемориал, информация о том, что будет вместо него, открыто предоставлялась. На период демонтажа на ограждении была информация для жителей о том, что появится взамен, — сообщили в компании. — Люди приходили, знакомились; возможно, те, кто обнаружил это только сейчас, живут в другом городе или просто далеко. В любом случае память предков мы чтим и обязательства по восстановлению мемориальной доски выполним. Мы сделаем все, чтобы в новом облике мемориальная доска понравилась жителям и стала украшением нашего комплекса.