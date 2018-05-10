«Деталь отскочила в голову»: в Перми на заводе имени Шпагина погиб рабочий 

10 мая на предприятии «Ремпутьмаш», также известном как завод имени Шпагина, умер токарь. Как сообщил очевидец, скорее всего, причиной смерти стала деталь, которая «вырвалась из станка и ударила мужчину в голову».
— Станки на заводе находятся в аварийном состоянии, часто ломаются, — написал мужчина.
Следователи подтвердили, что смертельный случай на заводе действительно был.
— По предварительным данным, утром 10 мая 2018 года 66-летний токарь АО «ПРМЗ. Ремпутьмаш» погиб при выполнении своих рабочих обязанностей. Обрабатываемая токарем деталь вылетела, причинив ему смертельную травму, — заявили в СУ СК по Пермскому краю.
Чтобы выяснить, что стало причиной происшествия, следователи изъяли документы об инструктажах по технике безопасности, опросили очевидцев. Отдел по Ленинскому району проводит доследственную проверку.
Оперативно получить комментарий у руководства завода имени Шпагина пока не удалось. Мы готовы предоставить слово представителям предприятия и дать возможность изложить их видение причин инцидента.
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