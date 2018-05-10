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«Деталь отскочила в голову»: в Перми на заводе имени Шпагина погиб рабочий
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«Деталь отскочила в голову»: в Перми на заводе имени Шпагина погиб рабочий 

59.ru 58 минут назад
Фото: 59.ru
10 мая на предприятии «Ремпутьмаш», также известном как завод имени Шпагина, умер токарь. Как сообщил очевидец, скорее всего, причиной смерти стала деталь, которая «вырвалась из станка и ударила мужчину в голову».
— Станки на заводе находятся в аварийном состоянии, часто ломаются, — написал мужчина.
Следователи подтвердили, что смертельный случай на заводе действительно был.
— По предварительным данным, утром 10 мая 2018 года 66-летний токарь АО «ПРМЗ. Ремпутьмаш» погиб при выполнении своих рабочих обязанностей. Обрабатываемая токарем деталь вылетела, причинив ему смертельную травму, — заявили в СУ СК по Пермскому краю.
Чтобы выяснить, что стало причиной происшествия, следователи изъяли документы об инструктажах по технике безопасности, опросили очевидцев. Отдел по Ленинскому району проводит доследственную проверку.
Оперативно получить комментарий у руководства завода имени Шпагина пока не удалось. Мы готовы предоставить слово представителям предприятия и дать возможность изложить их видение причин инцидента.
Ранее в Чайковском строитель умер после падения в шахту лифта.
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