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Английские фанаты поедут на ЧМ-2018 без официальной песни турнира
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Английские фанаты поедут на ЧМ-2018 без официальной песни турнира 

RT на русском 1 час назад
Английские болельщики направятся на чемпионат мира по футболу 2018 года без официальной песни, посвящённой участию национальной сборной в турнире.
Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на Футбольную ассоциацию Англии (FA).
«Обнародование какой-либо официальной песни ЧМ не планируется», — сообщил официальный представитель ассоциации.
Он подчеркнул, что организация не заказывала кому-либо сингл и не собирается поддерживать какую-либо песню, а болельщики сами могут выбрать для этого события свой гимн.
Ожидается, что в Россию приедут около 10 тыс. английских болельщиков
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная Англии сыграет с Тунисом, Панамой и Бельгией.
Ранее тренер сборной Испании по футболу заявил, что у России есть шансы на победу в ЧМ.
RT на русском: последние новости
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