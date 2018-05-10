Тихонов считает, что «Спартак» сам проиграл чемпионат

Легенда спартаковского футбола считает, что график благоволил красно-белым, но они сами потеряли шанс побороться за золото.

"Конечно, расстроишься, когда уже почувствовал золото. Команда провалилась именно в тот момент, когда все было в их руках. И игры, которые «Спартак» проиграл, не считались суперсложными — не было матчей с прямыми конкурентами. И вот тут «Спартак» провалился. Разумеется, болельщики расстроены. Игра, которую команда показывала за несколько матчей до спада, вдохновляла. График был благоприятным. Болельщики рассчитывали на большее. Но вот эти две-три игры — и золото убежало. Считаю, «Спартак» сам проиграл чемпионат. Особенно, учитывая сколько очков растерял «Локомотив», — заявил Тихонов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет досрочно увольнять Пилипчука.