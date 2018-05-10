Единовременную выплату ветеранам увеличили в два раза в Верхневолжье

"Единовременное пособие получили 3,368 тысяч участников Великой Отечественной войны. Выплата увеличена в текущем году в два раза — до 5 тысяч рублей", — сказал Руденя.

Глава региона также выразил благодарность ветеранам, принявшим участие в праздничных мероприятиях 9 мая в Тверской области.

"Тверская область очень хорошо знает цену мирному небу над головой. Свыше миллиона советских воинов пали смертью храбрых на территории Верхневолжья. Надо ценить это мирное время, ценить возможность трудиться, созидать, развивать наш регион. И за это все мы хотим сказать огромное спасибо нашим ветеранам", — сказал Руденя.

Глава региона 9 мая принял участие в акции «Бессмертный полк», на которую в этом году вышли более 33 тысяч жителей и гостей Твери.

Губернатор нес портрет своего деда Михаила Михайловича, от него, по словам Рудени, он унаследовал, «некоторые, может быть даже неудобные, черты характера» и систему жизненных ценностей.

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