Валерия подсадила на свою диету всю семью

Валерия является ярким примером того, как здоровый образ жизни помогает сохранить свою красоту. 50-летняя певица по-прежнему может похвастаться по-девичьи стройной фигурой и прекрасным цветом лица. Добиться подобных результатов и поддерживать себя в форме артистке во многом помогает диета, которую она разработала сама.

Выяснилось, что особое место в ее рационе занимают каши. На протяжении месяца ей готовят каждый раз что-то новое, этакий сюрприз для желудка. Валерия постоянно связывается с кухней и консультируется с диетологом. Суть в том, что каждый день она ест разные каши. Певица признается, что порой просит приготовить ее любимую амарантовую кашу, но ей говорят подождать три дня, так как еще не пришло время ее есть.

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Примечательно, что на свою диету певица подсадила свою маму и супруга Иосифа Пригожина . Благодаря правильному питанию Галина Николаевна сбросила пять килограмм, а муж — семь, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на «Собеседник»

Ранее «Телепрограмма» писала, что поклонники раскритиковали Валерию, что она морит супруга голодом. Подписчики пришли к такому выводу из-за того, что певица продемонстрировала практически пустой холодильник.