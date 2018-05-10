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Ущерб от крупного пожара в ТЦ «Мир» в Оренбурге составил почти 70 млн рублей
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Ущерб от крупного пожара в ТЦ «Мир» в Оренбурге составил почти 70 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
ОРЕНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Ущерб от крупного пожара в торговом комплексе «Мир» в Оренбурге подсчитан и составил около 70 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства.
"Сумма ущерба от пожара в торговом комплексе «Мир» в Оренбурге составила около 70 млн рублей, имущество арендаторов застраховано не было", — уточнили в правительстве.
В результате пожара в декабре на площади в 1,5 тыс. кв. метров лишились торговых мест и товаров порядка 45 хозяйствующих субъектов. Уголовное дело было возбуждено по статьям УК РФ «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
После пожара в ходе внеплановых проверок около 50 торговых объектов в Оренбурге прокуратура выявила более 800 нарушений, самые серьезные недочеты должны были быть устранены к 1 мая текущего года.
После трагедии в Кемерове начались новые проверки по всей области в торговых объектах, где по данным регионального ГУ МЧС, выявлено более 2,3 тыс. нарушений в проверенных торговых объектах. Проверки показали, что многие объекты изначально строились и вводились с нарушениями правил безопасности — в основном наблюдается отсутствие автоматических систем пожарной сигнализации, эвакуационных выходов.
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