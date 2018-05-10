Жительница Няндомы обвиняется в избиении врача «скорой»

23 апреля было возбуждено уголовное против 27-летней жительницы Няндомы: она ударила фельдшера «скорой помощи».

По версии следствия, 31 марта бригада «скорой» приехала по вызову в квартиру к обвиняемой — помощь требовалась мужчине, у которого в тот день случился эпилептический припадок. Женщина возмущалась тем, что медики «слишком долго ехали» и ударила фельдшера по лицу.

Как сообщают в областной прокуратуре, в данный момент по данному случаю заведено уголовное дело, ведётся сбор информации.