Жительница Няндомы обвиняется в избиении врача «скорой» 

23 апреля было возбуждено уголовное против 27-летней жительницы Няндомы: она ударила фельдшера «скорой помощи».
По версии следствия, 31 марта бригада «скорой» приехала по вызову в квартиру к обвиняемой — помощь требовалась мужчине, у которого в тот день случился эпилептический припадок. Женщина возмущалась тем, что медики «слишком долго ехали» и ударила фельдшера по лицу.
Как сообщают в областной прокуратуре, в данный момент по данному случаю заведено уголовное дело, ведётся сбор информации.
Напомним, в 2017 году в Архангельске произошло сразу несколько случаев нападений на врачей «скорой помощи».