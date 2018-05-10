В районе Зюзино отметили День Победы

Вчера для жителей и гостей района Зюзино состоялась праздничная концертная программа «Весна 45-года».

9 мая праздник, посвященный Дню Победы, провели по адресу: ул. Каховка, д. 9, корп. 2. В отличие от прошлого года, день был солнечным и теплым.

На сцене выступили творческие коллективы спортивно-досугового центра «Ратмир».

Гости праздника могли принять участие в различных спортивных играх, мастер-классах, попробовать вкусную кашу из полевой кухни. А поисковой отряд «Москва» организовал выставку, на которой можно было увидеть предметы, найденные поисковиками в различных экспедициях.