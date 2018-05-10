Верховный суд запретил слушать дела о блокировке сайтов без их владельцев

Важного решения добился житель Санкт-Петербурга — администратор портала о криптовалютах. Летом 2016 года Выборгский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенной информацию, которую распространяет данный сайт. Заблокировать ресурс потребовала прокуратура . В суде представители надзорного ведомства объяснили, что на сайте размещены сведения об «электронной валюте Bitcoin (биткоин)», которая представляет собой виртуальное средство платежа и накопления.

"Процесс выпуска и обращения биткоинов полностью децентрализован и отсутствует возможность его регулирования, в том числе со стороны государства, что противоречит федеральным законам".

Владельца ресурса на заседание суда не пригласили. Более того, он вообще в деле не фигурировал

Владельца ресурса на заседание не пригласили. Более того, он вообще в деле не фигурировал. Поэтому, когда гражданин попытался обжаловать решение, его апелляционную жалобу не стали рассматривать. В Санкт-Петербургском городском суде решили, что первая инстанция не возложила на него никаких обязанностей, «следовательно, апелляционная жалоба подана лицом, не обладающим правом апелляционного обжалования судебного постановления».

Формально суд действительно от человека ничего не потребовал: от владельца сайта не требуется нажимать на какие-то кнопки, что-то удалять. Все сделали за него и без него. Получается, владелец сайта — лишний человек при рассмотрении вопроса о блокировке ресурса? Верховный суд России не согласился с таким подходом.

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда России особо подчеркнула, что подобные дела рассматриваются в порядке административного судопроизводства. То есть по особой процедуре, прописывающей порядок рассмотрения спора гражданина с государственными инстанциями.

"В ходе подготовки административного дела к судебному разбирательству судья определяет иных лиц, права и законные интересы которых может затронуть судебное решение (в том числе владельцы сайтов в сети Интернет, авторы размещенной на них информации), — говорится в определении Верховного суда. — В случае выявления таких лиц, установления их места нахождения (места жительства) суд привлекает их к участию в деле, извещает о времени и месте судебного заседания".

Между тем истец официально значился как администратор доменного имени своего сайта. При таких обстоятельствах, по мнению Верховного суда, оставление апелляционной жалобы гражданина без рассмотрения по существу не может рассматриваться иначе как лишение административного ответчика права на обжалование не вступившего в законную силу решения суда. А это серьезное нарушение. Поэтому апелляционное определение было отменено и дело направлено на новое рассмотрение.

По мнению экспертов, хотя определение Верховного суда и вынесено по конкретного делу, оно может стать важным ориентиром для формирования судебной практики. Нижестоящие суды при рассмотрении подобных дел должны учесть правовую позицию высокой судебной инстанции.