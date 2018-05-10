Казарму XVIII века в Петербурге снесут ради строительства новой сцены МДТ

Петербурге решили снести казарму лейб-гвардии Семеновского полка, сообщает ВООПИиК. Историческую постройку конца XVIII века на Звенигородской улице снесут в ближайшее время.

По предварительным данным, казарму снесут ради строительства новой сцены Малого драматического театра. Раньше здание хотели сохранить и приспособить под нужды МДТ, но после ситуации с хищением бюджетных средств планы были изменены.

Сейчас здание казармы находится в аварийном состоянии.