Цифровая экономика и безопасность станут ключевыми темами IT-форума в Ханты-Мансийске 

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Деловая программа Международного IT-форума, который в десятый раз пройдет в Ханты-Мансийске с 5 по 6 июня, будет посвящена цифровой экономике и современным вопросам информационной безопасности. Об этом в четверг сообщил журналистам директор департамента информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Павел Ципорин.
"С каждым годом мы стараемся, чтобы IT-форум обсуждал ключевые направления развития нашей сферы. В этом году мы большое значение отдаем обсуждению цифровой экономики, той новой программы, которая второй год действует на территории РФ. Также большое внимание мы уделяем вопросам информационной безопасности, они каждый год развиваются, каждый год к ним усиливается интерес как федеральных структур, так и субъектов РФ. Поэтому эта тема не перестает быть на передовой позиции", — сказал он.
По словам организаторов, ключевая миссия форума — определение наиболее перспективных направлений взаимодействия российских регионов и стран БРИКС и ШОС в рамках согласованного развития цифровой экономики. На форуме планируется наметить конкретные проекты реализации информационных систем в бизнесе и государственном управлении, которые позволят на практике запустить процессы цифровизации в различных отраслях.
Всего программой предусмотрено проведение более 30 мероприятий, среди которых международная конференция «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» под эгидой ЮНЕСКО, международная конференция по информационной безопасности «Инфофорум — Югра» и выставка «Информационные технологии для всех».
Мероприятие проходит под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, организаторами являются правительство Югры, администрация Томской области, Торгово-промышленная палата Югры, администрация Ханты-Мансийска и Югорский научно— исследовательский институт информационных технологий, соорганизатор — национальный форум информационной безопасности «Инфофорум». Ожидается, что в форуме примут участие более 2,5 тыс. человек из 45 стран.
Генеральными партнерами IT-форума в Ханты-Мансийске являются компании «Ростелеком», "Лукойл" и «ПРАЙМ ГРУП». ТАСС является генеральным информационным партнером форума.