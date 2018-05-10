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Премьер-министр Греции А. Ципрас встретился с Цай Ци
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Премьер-министр Греции А. Ципрас встретился с Цай Ци 

ИА Синьхуа 1 час назад
Афины, 10 мая /Синьхуа/ — Премьер-министр Греции, лидер Коалиции радикальных левых /СИРИЗА/ Алексис Ципрас 7 мая встретился с членом Политбюро ЦК КПК, секретарем пекинского горкома КПК Цай Ци.
Цай Ци заявил, что в последние годы политическое взаимодоверие между Китаем и Грецией неуклонно углубляется, стратегии развития двух государств хорошо сочетаются друг с другом, двустороннее деловое сотрудничество достигло значительных результатов, день ото дня расширяются межрегиональные обмены. По его словам, китайская сторона готова совместно с Грецией продвигать двусторонние обмены и сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах в рамках «Пояса и пути», вывести на новую ступень китайско-греческие отношения всестороннего стратегического партнерства. КПК уделяет пристальное внимание межпартийным связям с СИРИЗА и готова углубить контакты с ней, чтобы содействовать долгосрочному здоровому развитию двусторонних отношений, добавил Цай Ци.
А. Ципрас, в свою очередь, отметил, что Греция придерживается дружественной политики в отношении Китая и рассматривает инициативу «Пояс и путь» как огромную возможность для развития. Греческая сторона намерена усилить межпартийные контакты между двумя странами и внести новый активный вклад в реализацию общего развития, подчеркнул он.
По приглашению СИРИЗА, Цай Ци во главе делегации КПК посетил Грецию с визитом с 7 по 9 мая. —0—
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