Ещё
Москвичам расскажут о русском фольклоре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичам расскажут о русском фольклоре 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Методисты библиотеки искусств имени Алексея Боголюбова пригласили москвичей и столичных гостей на концерт-лекцию «Русские народные частушки, потешки и прибаутки». Мероприятие состоится 24 мая.
Гости библиотеки прослушают композиции, которые станут музыкальным сопровождением для публикаций фольклористов. Кроме того, пришедшие побывают на лекции о русской истории и культуре.
Рассказывать и аккомпанировать на фортепьяно будет Александр Казанцев, почетный работник культуры города Москвы.
— Он изумительно представляет свой материал, люди заслушиваются. К нам в библиотеку на мероприятия Александра Казанцева съезжаются со всей Москвы, — рассказала Светлана Могилевец, заведующая отделением выставочной деятельности и специальных проектов учреждения.
Всех, заинтересовавшихся тематикой концерта-лекции, ждут по адресу: Сущевская улица, дом 14. Мероприятие начнется в 13:00. Вход свободный.
Отметим, что мероприятие пройдет в рамках цикла «Наш календарь».
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
День Победы отметят в Саду имени Баумана Специальную бригаду для проверки соблюдения правил безопасности создали в Басманном районе День Победы отметят в библиотеке имени Ивана Бунина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение508
Клейменов больше не будет вести программу «Время»37
У Задорнова нашли второе завещание7
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1363
«Зашел в класс и начал стрелять»115
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
06:33
Путин ответил Каннам на письмо о Серебренникове
Политика
03:12
У Задорнова нашли второе завещание
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение