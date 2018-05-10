Москвичам расскажут о русском фольклоре

Методисты библиотеки искусств имени Алексея Боголюбова пригласили москвичей и столичных гостей на концерт-лекцию «Русские народные частушки, потешки и прибаутки». Мероприятие состоится 24 мая.

Гости библиотеки прослушают композиции, которые станут музыкальным сопровождением для публикаций фольклористов. Кроме того, пришедшие побывают на лекции о русской истории и культуре.

— Он изумительно представляет свой материал, люди заслушиваются. К нам в библиотеку на мероприятия Александра Казанцева съезжаются со всей Москвы, — рассказала Светлана Могилевец, заведующая отделением выставочной деятельности и специальных проектов учреждения.

Всех, заинтересовавшихся тематикой концерта-лекции, ждут по адресу: Сущевская улица, дом 14. Мероприятие начнется в 13:00. Вход свободный.

Отметим, что мероприятие пройдет в рамках цикла «Наш календарь».