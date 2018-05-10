Ещё
Додон рассказал, что будут обсуждать на встрече в формате «5+2» в Риме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Додон рассказал, что будут обсуждать на встрече в формате «5+2» в Риме 

РИА Новости 1 час назад
КИШИНЕВ, 10 мая — РИА Новости. Очередная встреча в формате «5+2» по урегулированию ситуации в Приднестровье будет посвящена обсуждению ключевых нерешенных проблем — банковской системе, свободному передвижению и вопросу мобильной и фискированной связи, сообщил президент Молдавии Игорь Додон в интервью РИА Новости.
"Первое направление — это экономический блок и банковская система, непростой вопрос из-за разных систем и разных подходов к банковскому делу. Эти вопросы обсуждались и раньше, но точек соприкосновения пока не было", — сказал Додон в ответ на вопрос о том, что будет обсуждаться на встрече в формате «5+2» в Риме 29-30 мая.
Большое внимание уделят вопросу свободного передвижения. Сейчас президент, премьер, министры и депутаты Молдавии не могут попасть в Приднестровье без предварительного уведомления. «Идеальный вариант, к которому мы должны прийти на определенном этапе — это снятие постов, которые сейчас существуют только у приднестровской стороны. Сейчас нужно добиться упрощенной процедуры проезда, чтобы политические лица с правого берега могли посещать Приднестровье», — заявил Додон.
По его словам, проблема мобильной и фиксированной связи в регионе почти решена, сейчас прорабатываются технические варианты. Кроме того, обсудят вопрос о нейтральных номерных знаках для водителей из Приднестровья, которые позволят им стать участниками международного движения. Протокольное решение по этому вопросу было подписано 25 апреля в Бендерах.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В переговорах участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в формате «5+2» прошел в Вене в конце ноября 2017 года.
РИА Новости: последние новости
В Петербурге посл ДТП умер режиссер Эрнест Ясан Фигуранту дела "Седьмой студии" Малобродскому стало плохо в суде Россия не против сохранения транзита газа через Украину, заявил Лавров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение508
Клейменов больше не будет вести программу «Время»37
У Задорнова нашли второе завещание7
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1363
«Зашел в класс и начал стрелять»115
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
06:33
Путин ответил Каннам на письмо о Серебренникове
Политика
03:12
У Задорнова нашли второе завещание
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение