В экскурсии по ипподрому примут участие пенсионеры Соколиной горы 

Сотрудники филиала «Соколиная гора» ТЦСО «Сокольники» организуют 16 мая экскурсию на Центральный московский ипподром для представителей старшего поколения соколинцев.
Сотрудники отделения дневного пребывания районного филиала Территориального центра социального обслуживания приглашают пенсионеров Соколиной горы присоединиться к экскурсии на городской ипподром. Учреждение уступает по площади лишь ипподромам в Казани, Краснодаре и Ростове. Московским ипподром является старейшим в Европе — первый забег здесь, на Ходынском поле состоялся в 1934 году. Регулярно ипподром принимает испытания лошадей нескольких скаковых пород. Здесь также проходят конно-спортивные мероприятия.
Для участия в мероприятии требуется предварительная регистрация.
Адрес: улица Беговая, дом 22. Начало сбора участников экскурсии в 10:45. Справки по телефону: +7 (495) 366-31-30.
Фото с сайта icmos.ru: РИА Новости.