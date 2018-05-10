В Соколиной горе пройдёт лекция о маскировке чёрной дыры на Млечном Пути

В Московском политехническом университете энтузиасты некоммерческого научно-просветительского проекта «Курилка Гуттенберга» проведут лекцию, посвященную поискам черных дыр в космосе и инфракрасным пузырям. Лектором выступит выпускник аэрокосмического факультета МАИ , научный редактор книги «Астрономия: люди, открывшие небо» Игорь Тирский. Он развенчает миф о том, что наукой вправе заниматься лишь ученые, сообщив аудитории о «гражданском» участии в изучении космической сферы. Также Тирский расскажет о секретах маскировки черной дыры на Млечном пути и о влиянии дыры на окружающие звезды. Еще одно выступление представит Анастасия Топчиева, младший научный сотрудник Института астрономии РАН — она расскажет о том, зачем науке заниматься инфракрасными пузырями. Начало лекции 10 мая в 19:00. Адрес: улица Большая Семёновская, дом 38 (аудитория А-202). Вход свободный, он осуществляется по предварительной регистрации по ссылке. Фото: предоставлено пресс-службой МПУ.