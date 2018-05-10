Ещё
В Соколиной горе пройдёт лекция о маскировке чёрной дыры на Млечном Пути
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Соколиной горе пройдёт лекция о маскировке чёрной дыры на Млечном Пути 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
В Московском политехническом университете энтузиасты некоммерческого научно-просветительского проекта «Курилка Гуттенберга» проведут лекцию, посвященную поискам черных дыр в космосе и инфракрасным пузырям.
Лектором выступит выпускник аэрокосмического факультета МАИ, научный редактор книги «Астрономия: люди, открывшие небо» Игорь Тирский. Он развенчает миф о том, что наукой вправе заниматься лишь ученые, сообщив аудитории о «гражданском» участии в изучении космической сферы. Также Тирский расскажет о секретах маскировки черной дыры на Млечном пути и о влиянии дыры на окружающие звезды. Еще одно выступление представит Анастасия Топчиева, младший научный сотрудник Института астрономии РАН — она расскажет о том, зачем науке заниматься инфракрасными пузырями.
Начало лекции 10 мая в 19:00.
Адрес: улица Большая Семёновская, дом 38 (аудитория А-202).
Вход свободный, он осуществляется по предварительной регистрации по ссылке.
Фото: предоставлено пресс-службой МПУ.
Управа района Соколиная гора: последние новости
Охрану труда инфекционной больницы Соколиной горы отметили оценкой «хорошо» Соколинцев приглашают на экскурсии и занятия на территориях Мосприроды Предприниматели Соколиной горы узнают о увеличении торговых оборотов с помощью соцсетей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение494
Клейменов больше не будет вести программу «Время»37
У Задорнова нашли второе завещание7
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1363
«Зашел в класс и начал стрелять»115
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
06:33
Путин ответил Каннам на письмо о Серебренникове
Политика
03:12
У Задорнова нашли второе завещание
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение