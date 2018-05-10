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Программа «Дороги Великой Победы…» прошла в Выхине-Жулебине
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Программа «Дороги Великой Победы…» прошла в Выхине-Жулебине 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Культурный центр «Лидер» поздравил 9 мая москвичей с Днем Победы, пригласив всех желающих на торжественную программу под названием «Дороги Великой Победы…». Удивительный театрализованный концерт стал теплым подарком для фронтовиков-героев и тружеников тыла — почетных гостей мероприятия, и порадовал всех жителей Выхино-Жулебино.
С приветственным словом к многочисленным гостям обратился директор «Лидера» Николай Слепнев:
— День Победы — это дата, наполненная гордостью и благодарностью за мужество и стойкость наших героев. Мы говорим спасибо ветеранам и чтим память павших. Великая Отечественная война — это тяжелейшее испытание, которое оставило неизгладимый след в судьбах миллионов людей. Наш долг — помнить бессмертный подвиг Великой Победы, передавать новым поколениям эти незыблемые ценности.
Культурный центр «Лидер» рад поделиться с вами эмоциями и подарить замечательную праздничную программу. Я поздравляю вас и ваших близких с Днем Победы, желаю всем нам мирного неба над головой, крепкого здоровья и счастья!
На праздничной площадке развернулись мастер-классы по рисованию и изготовлению открыток в виде легендарных фронтовых треугольников, а на сцену вышли участники театральной студии «АРТист» и студии вокала Ольги Васениной, казачий молодежный ансамбль «Сокол», цирковая студия «AcroStars» и многие другие. Кроме того, атмосферу праздника поддерживало чаепитие и приятные угощения. (нд)
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