Программа «Дороги Великой Победы…» прошла в Выхине-Жулебине

Культурный центр «Лидер» поздравил 9 мая москвичей с Днем Победы, пригласив всех желающих на торжественную программу под названием «Дороги Великой Победы…». Удивительный театрализованный концерт стал теплым подарком для фронтовиков-героев и тружеников тыла — почетных гостей мероприятия, и порадовал всех жителей Выхино-Жулебино.

С приветственным словом к многочисленным гостям обратился директор «Лидера» Николай Слепнев:

— День Победы — это дата, наполненная гордостью и благодарностью за мужество и стойкость наших героев. Мы говорим спасибо ветеранам и чтим память павших. Великая Отечественная война — это тяжелейшее испытание, которое оставило неизгладимый след в судьбах миллионов людей. Наш долг — помнить бессмертный подвиг Великой Победы, передавать новым поколениям эти незыблемые ценности.

Культурный центр «Лидер» рад поделиться с вами эмоциями и подарить замечательную праздничную программу. Я поздравляю вас и ваших близких с Днем Победы, желаю всем нам мирного неба над головой, крепкого здоровья и счастья!

На праздничной площадке развернулись мастер-классы по рисованию и изготовлению открыток в виде легендарных фронтовых треугольников, а на сцену вышли участники театральной студии «АРТист» и студии вокала Ольги Васениной, казачий молодежный ансамбль «Сокол», цирковая студия «AcroStars» и многие другие. Кроме того, атмосферу праздника поддерживало чаепитие и приятные угощения. (нд)