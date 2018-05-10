Оставить нельзя ликвидировать. Сохранит ли Дальний Восток свое министерство?

«Самый нежелательный вариант — оставить Галушку»

Пока Минвостокразвития и подведомственные организации докладывают правительству о том, как на Дальнем Востоке становится жить все лучше и лучше, население из макрорегиона продолжает массово бежать — исключение составляют лишь Якутия и Сахалин. При этом в министерстве оперируют какими-то безумными цифрами привлеченных инвестиций, кадров и показателей улучшения жизни. Однако многие эксперты в последнее время ставят под большой вопрос правдивость этих самых цифр.

Руководитель Хабаровского краевого регионального отделения Российского общества политологов, доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин считает, что несмотря ни на что Александр Галушка неожиданно может сохранить свой пост.

«Президент у нас довольно не предсказуемый: достаточно вспомнить о недавнем назначении Мутко. В этом свете и неэффективный Галушка может остаться. Но это самый нежелательный вариант. Александр Галушка изначально вызывал отторжение у дальневосточников. Здесь не заходит политика пиара того, чего нет на самом деле. А министр все время занимается именно этим», — отметил в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» Илдус Ярулин.

По словам эксперта, возможен и другой вариант: Юрий Трутнев может в недалеком будущем получить новые полномочия по деятельности на Дальнем Востоке. И функции Минвостокразвития запросто могут быть переданы ему.

«Это был бы лучший вариант, и его приветствовали бы сами дальневосточники. Александр Галушка предоставляет недостоверную информацию правительству, рассказывает сказки о дальневосточном гектаре… Сейчас серьезные ожидания у Дальнего Востока, здесь надеются на позитивные перемены. Рейтинги Владимира Путина и так упали после выборов, и сохранение Галушки на посту добавит негатива», — считает Ярулин.

«Государство вложило деньги, а отдачи нет»

Представитель Российской ассоциации политических консультантов на Дальнем Востоке Даниил Ермилов предполагает, что само министерство вряд ли ликвидируют — но его могут ждать серьезные изменения.

«Государство вложило в структуру достаточно много денег. Но отток населения не прекратился. Народ продолжает отсюда панически бежать. Все те, у кого хватает смелости и денег, стараются побыстрее распрощаться с Дальним Востоком. Больших инфраструктурных проектов местное население не видит. Есть какие-то форумы, саммиты, съезды — но все это пиар. А где реальный результат? Нет даже каких-то вещей, влияющих на отношение к жизни на Дальнем Востоке. Люди не понимают и не видят: что же изменилось? Но слышат отчеты министерства, где все волшебно. Вопросов к эффективности ведомства множество», — рассказал «ФедералПресс» Ермилов.

Политконсультант отмечает, на решение вопроса по Минвостокразвития могут повлиять две предстоящие избирательные кампании — в Приморье и в Хабаровском крае , где в сентябре будут избирать губернаторов.

«Государство может решить укрупнить ведомство, или передать его функционал, или как-то оптимизировать. Но эти процессы займут минимум полгода. А впереди выборы. Для повышения явки Минвостокразвития могут ликвидировать — такое решение найдет позитивный отклик у местного населения. В любом случае прежде чем что-то менять, надо понять — что именно. Одно ясно: деятельность министерства практически не заметна», — подчеркнул эксперт.

«Задачи до конца не выполнены»

Приморский политолог, директор консалтингового центра «Expert Group» Павел Наливайко отмечает: разговоры о ликвидации Минвостокразвития идут уже почти год. Меж тем, по его мнению, ведомство не до конца выполнило поставленные перед ним задачи.

«В этом свете ликвидацию министерства вижу непоследовательным решением. У Минвостокразвития часто бывают пробуксовки, но задачи оно выполняло. Есть слабые моменты, такие как наличие разнообразных не очень нужных структур: по привлечению капитала, по привлечению инвестиций и другие. Тут точно нужна коррективка: или оптимизация, или передача функционала на региональные уровни», — считает Наливайко.

По мнению эксперта, само ведомство сохранится, поскольку Юрий Трутнев имеет уверенные аппаратные позиции и не заинтересован в роспуске министерства.