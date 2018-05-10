Ученики школы №446 поздравили ветерана войны

Члены кружка «Не рвется нить времен» посетили Госпиталь ветеранов войн.

— Наши ребята под руководством Русаковой Марии Тарасовны в преддверии праздника девятого мая посетили Госпиталь ветеранов войн, чтобы поздравить с наступающим Днем победы Евгения Ельшова, который проходит лечение в учреждении, — сообщили представители школы №446. — Евгений Николаевич — большой друг школы, ветеран Великой Отечественной войны и журналист ТАСС . Он объехал полмира, и ему есть что рассказать подрастающему поколению.

Ветеран поделился с учениками школы №446 Соколиной горы своими воспоминаниями, а школьники поделились с Евгением Николаевичем рассказом о своих успехах и спели с ним вместе песни военных лет. На прощание ребята пожелали ветерану скорейшего выздоровления и выразили надежду на новые интересные встречи.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №446».