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Меры по пресечению незаконной торговли усилили в Мещанском районе
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Меры по пресечению незаконной торговли усилили в Мещанском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Усиление мер по пресечению незаконной торговли объявили в Мещанском районе. Об этом 10 мая сообщил ведущий специалист управы по вопросам торговли и услуг Алексей Овчинников.
— Перед грядущим Чемпионатом мира по футболу мы совместно с полицией проводим постоянные рейды в целях выявления случаев несанкционированной торговли и продажи услуг. В возможных точках неправомерных действий представители правопорядка организуют дополнительные посты, — проинформировал Алексей Овчинников.
Он отметил, что за последние пять лет в районе ликвидировали около десяти очагов несанкционированной торговли.
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