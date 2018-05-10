Меры по пресечению незаконной торговли усилили в Мещанском районе

Усиление мер по пресечению незаконной торговли объявили в Мещанском районе. Об этом 10 мая сообщил ведущий специалист управы по вопросам торговли и услуг Алексей Овчинников

— Перед грядущим Чемпионатом мира по футболу мы совместно с полицией проводим постоянные рейды в целях выявления случаев несанкционированной торговли и продажи услуг. В возможных точках неправомерных действий представители правопорядка организуют дополнительные посты, — проинформировал Алексей Овчинников.

Он отметил, что за последние пять лет в районе ликвидировали около десяти очагов несанкционированной торговли.