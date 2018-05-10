В Ингушетии ищут двух подростков, пропавших более суток назад

НАЛЬЧИК , 10 мая — РИА Новости . Сотрудники полиции Ингушетии разыскивают двух подростков, которые более суток назад ушли из дома в Сунженском районе республики, сообщает в четверг региональное МВД

"Днем в среду в дежурную часть МО МВД России «Сунженский» с заявлением обратилась 18-летняя жительница селения Яндаре. Девушка сообщила, что накануне утром два ее несовершеннолетних брата, проживающие в городе Сунжа с 40-летним родственником, являющимся их опекуном, ушли из дома, и в настоящее время их место нахождения не известно", — говорится в сообщении.

По данным МВД, ранее подростки, одному из которых 15, а другому 13 лет, уже уходили из дома. Министерство распространило их фотографии и приметы.

"МВД по Республике Ингушетия просит граждан оказать содействие в розыске пропавших. Лиц, обладающих информацией об их месте нахождения, просим сообщить по телефонам: +7 8734 55-01-54; + 7 8734 55-20-06", — отмечается в сообщении.