Попытки проникновения на крыши пресекли в День Победы в Хамовниках

Во время салюта, посвященного Дню Победы, 9 мая, сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» пресекли множество попыток проникновения на крыши района Хамовники.

— Люди постоянно хотели выбраться туда, чтобы сделать фото. Все должны понимать, что такое развлечение очень опасно. Наше учреждение плотно сотрудничает с полицейскими. Работники правоохранительных органов занялись выведением людей с чердаков, а наши специалисты починили испорченное во время проникновения на крыши городское имущество, — рассказал заместитель директора ГБУ по безопасности Михаил Трапезин.

Отметим, что «Жилищник» занимается в настоящее время подготовкой района к Чемпионату мира по футболу — 2018.