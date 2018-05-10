Ещё
Попытки проникновения на крыши пресекли в День Победы в Хамовниках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Попытки проникновения на крыши пресекли в День Победы в Хамовниках 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Во время салюта, посвященного Дню Победы, 9 мая, сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» пресекли множество попыток проникновения на крыши района Хамовники.
— Люди постоянно хотели выбраться туда, чтобы сделать фото. Все должны понимать, что такое развлечение очень опасно. Наше учреждение плотно сотрудничает с полицейскими. Работники правоохранительных органов занялись выведением людей с чердаков, а наши специалисты починили испорченное во время проникновения на крыши городское имущество, — рассказал заместитель директора ГБУ по безопасности Михаил Трапезин.
Отметим, что «Жилищник» занимается в настоящее время подготовкой района к Чемпионату мира по футболу — 2018.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
День Победы отметят в Саду имени Баумана Специальную бригаду для проверки соблюдения правил безопасности создали в Басманном районе День Победы отметят в библиотеке имени Ивана Бунина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение508
Клейменов больше не будет вести программу «Время»37
У Задорнова нашли второе завещание7
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1363
«Зашел в класс и начал стрелять»115
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
06:33
Путин ответил Каннам на письмо о Серебренникове
Политика
03:12
У Задорнова нашли второе завещание
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение