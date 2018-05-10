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В соцсетях высмеяли новый бренд для популяризации Украины
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В соцсетях высмеяли новый бренд для популяризации Украины 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: Российская Газета
Логотип разработали британские дизайнеры. На суд украинских чиновников в конченом итоге представили шесть вариантов. Правительство утвердило логотип с надписью «Ukraine NOW» черным цветом на фоне цветов украинского флага.
"Вот это убожество у Гройсмана утвердили рекламным брендом Украины для популяризации нашей страны за границей", — оценил работу специалистов с Туманного Альбиона украинский политолог Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook. «Как думаете, сколько украли на этом позорище, которое за пару часов мог нарисовать студент, владеющий азами Фотошопа?» — продолжил он.
В комментариях к его посту подписчики выразили сомнение в том, что логотип действительно создали дизайнеры.
"Зачем студент, это школьное задание", — ответила на пост одна из пользователей соцсети.
"За пару минут", — добавила другая, намекая на нехитрый замысел дизайнеров. На самом деле на создание логотипа ушло порядка около года.
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