В соцсетях высмеяли новый бренд для популяризации Украины

Логотип разработали британские дизайнеры. На суд украинских чиновников в конченом итоге представили шесть вариантов. Правительство утвердило логотип с надписью «Ukraine NOW» черным цветом на фоне цветов украинского флага.

"Вот это убожество у Гройсмана утвердили рекламным брендом Украины для популяризации нашей страны за границей", — оценил работу специалистов с Туманного Альбиона украинский политолог Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook. «Как думаете, сколько украли на этом позорище, которое за пару часов мог нарисовать студент, владеющий азами Фотошопа?» — продолжил он.

В комментариях к его посту подписчики выразили сомнение в том, что логотип действительно создали дизайнеры.

"Зачем студент, это школьное задание", — ответила на пост одна из пользователей соцсети.

"За пару минут", — добавила другая, намекая на нехитрый замысел дизайнеров. На самом деле на создание логотипа ушло порядка около года.