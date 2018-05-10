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Ростовская область планирует увеличить экспорт птицы
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Ростовская область планирует увеличить экспорт птицы 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Чиновники рассказали, что Ростовской области будет выгодно продавать индейку, мясо, молоко и растительные масла.
По словам министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского, внешнеторговый оборот региона за 2017 год увеличился на четверть — до 9,7 миллиарда долларов. Основную долю занимают зерно, масла растительного происхождения, овощи, корма для животных и плоды масленичных культур. При этом в регионе обрабатывается не больше 10% выращенного зерна.
— Производство муки находится практически в равновесии с потребностью в ней: последние десять лет продажи сокращались как в целом по стране, так и в Ростовский области. Ее экспорт не имеет других перспектив, и в лучшие годы приближается к отметке в 20 тысяч тонн. На наш взгляд, перспективным является расширение рынка сбыта продуктов из растительных жиров и животноводства, в частности, птицеводства, — рассказал министр.
Сегодня предприниматели работают над экспортом индейки в страны Ближнего Востока, добавил он.
По словам министра, еще есть спрос на производство и переработку крупы. В 2017 году в Ростовскую область ввезли круп на 12 миллионов долларов. Однако предложение льготного кредитования таких предприятий пока не поддержали.
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