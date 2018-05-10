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Климов выступил за введение поправок в закон «Димы Яковлева»
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Климов выступил за введение поправок в закон «Димы Яковлева» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПОПРАВКИ В ЗАКОН "ДИМЫ ЯКОВЛЕВА" МОЖНО ДОПОЛНИТЬ ВВЕДЕНИЕМ УГОЛОВНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ВЫБОРЫ РФ — СЕНАТОР КЛИМОВ
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