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Климов выступил за введение поправок в закон «Димы Яковлева»
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Климов выступил за введение поправок в закон «Димы Яковлева»
РИА Новости
1 час назад
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РИА Новости
РИА НОВОСТИ
. ПОПРАВКИ В ЗАКОН "
ДИМЫ ЯКОВЛЕВА
" МОЖНО ДОПОЛНИТЬ ВВЕДЕНИЕМ УГОЛОВНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ВЫБОРЫ
РФ
— СЕНАТОР КЛИМОВ
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